Ta deg tid til å nyte Sortland.

Hun mener det viktigste med Sortland, er å ta seg tid å nyte denne opplevelsen. Sortland kan nemlig overraske og vise nye sider.

– Det finnes så mye å gjøre for noen som er interessert i kunst og kultur, noen som elsker å være ute i naturen, eller en foodie som meg, forteller Asia og begynner å fortelle om hennes opplevelse av restauranten Ekspedisjonen.

Hun forteller om hvordan den skandinaviske interiørstil etterlot en avslappet stemning og hvordan kokken Ringo Haupt gjorde alt han kunne for at hun skulle få en magisk matopplevelse.

– Da jeg vandret på en av Sortlands gamle kaier, så jeg et knallblått hus som var det gamle lokalet til Ekspedisjonen. Kokken som driver restauranten laget linseburger til meg, selv om de ikke hadde vegetarmat på menyen akkurat da, sier Hansen.

Ekspedisjonen vil for alltid være et av spisestedene hun vil anbefale folk fra hele verden å stikke innom. Et annet sted hun anbefaler på Sortland, er Eldhusbakeriet.

– Tror aldri at jeg har sett så lite bakeri med så stort utvalg av bakevarer. På Eldhusbakeriet bruker de ingen kunstige tilsetningsstoffer, lite gjær og salt i sine produkter. For meg var det som en oase i ørken. Hjertet mitt falt for valnøttsbrødet deres som jeg bare måtte ta med meg videre på tur!

Frydenlund Strand er et av de mest spennende byggeprosjektene i Blåbyen, og vi er stolte over å kunne bidra til å skape spennende byrom både for de som bor i leilighetene og de som besøker bydelen. Asia håper også å få komme tilbake til Vesterålen og Sortland, for hun ble så glad av å være i Blåbyen. Det blir vi også, og vi vet at det er i de små, blå detaljene langs veien du vandrer som skaper sjelefred.

– Man observerer noe blått i Sortland hele tiden, og man får en følelse av alle små blå detaljer er som en del av et gigantisk mosaikkbilde. Sammen danner de en blå by. Jeg kan være drømme om hvor fantastisk det må være å bo i denne byen, ler Asia.

